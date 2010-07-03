Собянин учредил Московский фонд защиты прав дольщиков

17:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин учредил Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Постановление мэра было опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что документ призван обеспечить "защиту прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории города Москвы". В этих целях правительство столицы постановило "утвердить Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, являющийся унитарной некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда", сказано в документе.
Уточняется, что единственным учредителем фонда выступает Москомстройинвест. Председателем совета Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства был назначен заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
28 июня Владимир Путин подписал закон о защите прав участников долевого строительства жилья. Согласно документу, публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан − участников долевого строительства" будет выплачивать компенсации обманутым дольщикам, которые заключили договор с застройщиком до 20 октября 2017 года.
В июне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет законов о долевом строительстве. Один из документов предусматривает создание в регионах некоммерческих организаций, которые будут завершать долгострои на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов. Во втором документе речь идет о передаче в Фонд защиты прав дольщиков премий по действующим договорам страхования. Страховые компании обязаны в течение 40 дней со дня вступления закона в силу передать в фонд премии по действующим договорам долевого участия. Эти средства также направят на достройку оставшихся незавершенными домов.
С 1 июля 2019 года в России действует новый порядок отношений между застройщиком и покупателем. По новым правилам гарантом прав обеих сторон выступает банк. Покупатели будут переводить деньги не застройщику, а на специальные эскроу-счета. Зарегистрировать права собственника на новую квартиру можно как в офисе МФЦ, так и на сайтах Росреестра и Госуслуг.
Москва поможет обманутым дольщикам получить квартиры
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