Правительство РФ расширило обязательства регионов в помощь обманутым дольщикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство России приняло решение расширить обязательства регионов по решению проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Региональные власти будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК)", – рассказали в правительстве.

Необходимое распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Непосредственно формирование планов-графиков помощи обманутым дольщикам остается за руководителями регионов. В таких дорожных картах будут указаны информативные данные о проблемных домах и недобросовестных компаниях, а также количество пострадавших и способы и сроки восстановления их прав.

Согласно новым нормам, помимо жилья, приобретенного по договору долевого участия, в планах-графиках будут учитываться и помещения, купленные через жилищно-строительные кооператив. Помимо этого, будут рассмотрены и нежилые площади, в том числе машиноместа.

В распоряжении, подписанном главой кабмина, указано, что план-графики обязательно будут обновляться раз в квартал. Размещать их требуется на портале наш.дом.рф.

Ранее стало известно, что в ТиНАО ввели в эксплуатацию первые шесть домов жилого комплекса "Марьино Град". Строительство возобновилось после того, как предыдущий застройщик отказался от проекта, не завершив работы.

