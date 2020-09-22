Первые шесть домов ЖК "Марьино Град" введены в эксплуатацию

11:50
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства
Первые шесть домов жилого комплекса "Марьино Град" в ТиНАО введены в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"В ТиНАО введена в эксплуатацию первая очередь одного из крупнейших долгостроев, расположенных на территории столицы. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано на шесть корпусов ЖК "Марьино Град", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе в эксплуатацию была введена котельная жилого комплекса. Уточняется, что это позволило быстрее достроить ЖК. Общая площадь корпусов первой очереди составляет 27 639 квадратных метров. В них размещены более 350 квартир.
"В скором времени после всех необходимых юридических процедур права более 350 дольщиков будут полностью восстановлены, граждане получат ключи от квартир, в которые вкладывали свои средства", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Ранее сообщалось, что на объекте долгостроя в Дорогомилове построят ЖК с подземным океанариумом, кинотеатром, зонами фуд-корта и торговли. Площадка находится на улице Братьев Фонченко, владении 1. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, это один из самых крупных долгостроев Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: