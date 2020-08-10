Культурно-досуговый центр в стиле модернизм построят в Бирюлеве Западном

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Культурно-досуговый центр в стиле модернизм общей площадью около 5,6 тысячи квадратных метров планируют возвести на юге столицы. Об этом рассказали представители Москомархитектуры.

Новый объект появится в московском районе Бирюлево Западное.

"Внутри будет концертный зал на 450 мест, трансформируемые помещения для студий и кружков, спортзал, коворкинг, буфет и многое другое. Центр планируют возвести по адресу Булатниковский проезд, дом 10А, строения 1, 2", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что центр визуально напомнит музей современного искусства "Гараж" в Парке Горького, находящийся в здании бывшего советского ресторана "Времена года".

Первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что здание будет выполнено в стилистике советского модернизма. Однако КДЦ выполнят в современной интерпретации, для этого используют темно-розовую фактурную штукатурку.

Кроме того, основные цвета планируют разбавить деталями графитового оттенка. На фасадах предусмотрят места под вывески и афиши с подсветкой.

В ведомстве добавили, что на первом этаже разместится фойе и коворкинг, студия живописи и графики, кружок роботехники.

В центральной части здания будет зрительный зал на 450 мест со сценой и вспомогательными помещениями. На втором сделают трансформируемый хореографический зал, музыкальные классы. На третьем этаже расположатся административные помещения, а на подземной части сделают спортзал с душевыми и тренерскими.

Ранее стало известно, что жилой комплекс из шести корпусов построят в Чертанове Южном. Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что ЖК предусматривается с подземным этажом и нежилыми помещениями на первом этаже.