В Раменках планируют создать крупный парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Раменки планируют создать крупный парк "Событие". Строительством займется компания "Донстрой", сообщили в пресс-службе "Москомстройинвеста".

Работа над проектом парка площадью 24 га начнется осенью текущего года, а само благоустройство запланировано на начало 2021 года. К разработке дизайна привлечено ведущее европейское архитектурное бюро.

Парк будет состоять из нескольких зон: рекреационные зоны со скверами, событийная зона с концертной площадкой, природный парк с променадом, "фабрика молодежи" с амфитеатром и зоной для тренировок, главный бульвар, который соединит основные общественные пространства района. По нему пройдут прогулочный, велосипедный и беговой маршруты, говорится в сообщении.

По планам столичного девелопера, главным элементом парка "Событие" станет природный парк с променадом, расположенный вдоль русла реки Раменки.

Ранее сообщалось, что после ремонта в столичном парке "Сокольники" откроется большой розарий. Атмосферу в нем создают новые фонтаны, беседки и качели.