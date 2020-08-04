В Раменках планируют создать крупный парк

11:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Раменки планируют создать крупный парк "Событие". Строительством займется компания "Донстрой", сообщили в пресс-службе "Москомстройинвеста".
Работа над проектом парка площадью 24 га начнется осенью текущего года, а само благоустройство запланировано на начало 2021 года. К разработке дизайна привлечено ведущее европейское архитектурное бюро.
Парк будет состоять из нескольких зон: рекреационные зоны со скверами, событийная зона с концертной площадкой, природный парк с променадом, "фабрика молодежи" с амфитеатром и зоной для тренировок, главный бульвар, который соединит основные общественные пространства района. По нему пройдут прогулочный, велосипедный и беговой маршруты, говорится в сообщении.
По планам столичного девелопера, главным элементом парка "Событие" станет природный парк с променадом, расположенный вдоль русла реки Раменки.
Ранее сообщалось, что после ремонта в столичном парке "Сокольники" откроется большой розарий. Атмосферу в нем создают новые фонтаны, беседки и качели.
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