Большой розарий откроется в парке "Сокольники" после ремонта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Большой розарий откроется в столичном парке "Сокольники" 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе природной территории.
"С 1 августа – завтрашнего дня – в "Сокольниках" после капитального ремонта открывается Большой розарий", – рассказали представители парка.
Сообщается, что обновленный розарий отличается от своей прошлой версии созданием единого стиля. Атмосферу здесь создают новые фонтаны, беседки и качели.
Цветочное наполнение сада также изменилось – в розарии высадили 36 новых сортов.
Сад с розами будет открыт ежедневно с 12:00 до 19:00, кроме понедельника.
Ранее сообщалось, что в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела лаванда. Там же распустились хризантемы, шалфей, гортензии, календулы.