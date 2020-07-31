Большой розарий откроется в парке "Сокольники" после ремонта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой розарий откроется в столичном парке "Сокольники" 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе природной территории.

"С 1 августа – завтрашнего дня – в "Сокольниках" после капитального ремонта открывается Большой розарий", – рассказали представители парка.

Сообщается, что обновленный розарий отличается от своей прошлой версии созданием единого стиля. Атмосферу здесь создают новые фонтаны, беседки и качели.

Цветочное наполнение сада также изменилось – в розарии высадили 36 новых сортов.

Сад с розами будет открыт ежедневно с 12:00 до 19:00, кроме понедельника.

Ранее сообщалось, что в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела лаванда. Там же распустились хризантемы, шалфей, гортензии, календулы.

