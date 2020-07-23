Более 44 тысяч ярких растений высадили на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На больших цветниках ландшафтного парка ВДНХ высадили 50 видов и 70 различных сортов многолетних цветов, а также хвойные кустарники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Таким образом, специалисты завершили обновление цветников под общим названием "Большая картина полей", которые еще известны как "поля Кандинского". Всего было высажено более 44 тысяч растений.

"Система цветников под названием "Большая картина полей" общей площадью около 3,6 тысячи квадратных метров была создана по концепции французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена в 2018 году. По его замыслу, цветники должны напоминать яркие картины русского художника-абстракциониста Василия Кандинского. Этим летом впервые на смену однолетним растениям были высажены многолетние цветы и хвойные кустарники", – говорится в материале.

Ландшафтные дизайнеры, формируя цветники, учитывали сочетание растений по высоте, форме, размеру и цвету листьев и цветов. Согласно задумке Пена, растения должны быть на уровне глаз человека, создавая монохромные цветочные поля в духе полотен Василия Кандинского.

В цветниках "Большая картина полей" москвичи и гости города смогут увидеть новобельгийские астры, крупноголовые васильки, гибридную герань, сибирские ирисы и другие цветы. А осенью планируется высадить около 258 тысяч луковичных растений, которые расцветут следующей весной.

Между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок", расположился цветочный партер. Его узоры восстанавливались по чертежам 1950-х годов. Также посетители могут прогуляться по южному и северному розариям, в которых представлены растения из Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, России, США и Франции, говорится в материале.

Ландшафтный парк ВДНХ раскинулся на площади более 87 гектаров и состоит из пяти природных зон, которые являются символами перехода от дикой до рукотворной природы, таких как "Природа ботаническая", "Природа развлечений", "Природа дикая", "Природа культивируемая" и "Природа наук и искусств".

29 июня на ВДНХ открылся сезон катания на лодках. Все желающие могут прокатиться по акватории 3-го Каменского пруда около фонтана "Золотой колос".

Посетители могут взять напрокат лодки на четыре и пять мест на станции "Алые паруса". Всего доступно 30 гребных весельных лодок. Прокат работает с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, в пятницу, субботу и воскресенье – с 10:00. Дети младше трех лет могут кататься только в сопровождении двух взрослых, дети в возрасте от трех до 16 лет – с одним взрослым сопровождающим.

Ранее на территории ВДНХ возобновил работу вейк-парк Drop Park VDNH. Площадка находится на 2-м Каменском пруду, который располагается за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". Вейк-парк рассчитан на взрослых и детей с семи лет с любым уровнем подготовки. Предполагается, что летом там будет работать профессиональная команда инструкторов, а все нужное снаряжение будет доступно на месте. Вейк-парк будет работать каждый день с 7:00 до 20:00, уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день музеи и павильоны ВДНХ работают с соблюдением всех санитарных требований. Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.

