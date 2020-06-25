На ВДНХ возобновил работу вейк-парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На территории ВДНХ возобновил работу вейк-парк Drop Park VDNH, однако посетить его можно только по предварительной записи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.
"На ВДНХ открылся вейк-сезон. Площадка находится на 2-м Каменском пруду, который располагается за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". В связи с действующими ограничениями посещение доступно только по предварительной записи", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что вейк-парк рассчитан на взрослых и детей с семи лет с любым уровнем подготовки. Предполагается, что летом там будет работать профессиональная команда инструкторов, а все нужное снаряжение будет доступно на месте. Вейк-парк будет работать каждый день с 7:00 до 20:00, уточнили в пресс-службе.
На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Посетителям необходимо пользоваться антисептиками, соблюдать безопасное расстояние, а также выполнять другие меры безопасности.
16 июня свои двери для горожан вновь открыли музеи и павильоны ВДНХ. За время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты.
Музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований. Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.
Ранее стало известно, что центральный дом автоспорта SMP Racing откроется на территории ВДНХ осенью 2021 года. Сообщается, что он посвящен развитию и достижениям российского автомобильного спорта. В частности, в него войдет автоспортивный музей площадью более 12 тысяч квадратных метров.
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