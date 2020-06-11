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Москва 24

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Город

12:44

Центральный дом автоспорта откроется на ВДНХ в 2021 году

город

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Центральный дом автоспорта SMP Racing откроется в следующем году на базе павильона № 20 ВДНХ. Об этом заявили ТАСС представители выставки.

"Проект посвящен развитию и достижениям российского автомобильного спорта и планирует принять первых гостей уже осенью 2021 года", – сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Ожидается, что центральной частью обновленного павильона площадью более 12 тысяч квадратных метров будет автоспортивный музей. Москвичи и гости столицы узнают об участии российских пилотов в различных автоспортивных дисциплинах. Посетителям расскажут о "Формуле-1", младших формульных сериях, а также легендарной гонке "24 часа Ле-Мана".

На базе ЦДА можно будет узнать об историческом наследии России в мировом автоспорте в разные эпохи.

"Все последние годы ВДНХ возрождается – становится привлекательной и современной, сохраняя при этом историческую преемственность. Преображается не только центральная часть, а территория комплекса в целом, бережно восстанавливаются павильоны, снова радуют глаз ухоженные цветники и зеленые зоны, открываются культурные, спортивные и образовательные пространства", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Павильон № 20, получивший название "Химическая промышленность", построили в городе в 1967 году.

Ранее сообщалось, что павильону микробиологии на ВДНХ вернут облик 1954 года. Площадь здания составляет почти 800 квадратных метров.

Кроме того, планировалось, что в ТиНАО построят спортивный автодром. Общая территории комплекса составит три гектара. Он будет предназначен для 500 посетителей.

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