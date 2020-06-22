Бесплатные электробусы будут перевозить посетителей ВДНХ с 24 июня

Фото: пресс-служба ВДНХ
Посетителей ВДНХ с 24 июня начнут перевозить бесплатные электробусы, которые будут курсировать в обоих направлениях кольцевой дороги выставки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, сесть в электробус и доехать до нужного павильона или аллеи можно будет у арки главного входа. Два электробуса будут работать с 09:00 до 21:00.
"Электротранспорт появился на ВДНХ еще в 1950-е годы, в то время здесь проходила внутренняя троллейбусная линия. В рамках масштабной реконструкции главной выставки страны мы решили возродить транспортные маршруты для гостей", – рассказали в пресс-службе выставки.
В материале говорится, что конечные остановки расположены по обе стороны от арки главного входа – на Северной и Южной петлях. Электробусы будут уходить от арки каждые 15–20 минут. Уточнить схему движения и расположение остановок можно на сайте ВДНХ, а также в инфоцентрах на территории выставки.
Ранее сообщалось, что 16 июня свои двери для горожан вновь открыли музеи и павильоны ВДНХ. За время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты.
Музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований. Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.
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