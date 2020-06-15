Уроки режиссуры и лекции о моде: какие онлайн-занятия подготовили парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные парки подготовили новую развлекательную онлайн-программу, которая пройдет с 15 по 21 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На сайтах парков и их страницах в соцсетях всех желающих ждут мастер-классы по живописи, познавательные лекции, спортивные тренировки, виртуальные экскурсии и многое другое.
Так, мастер-класс по масляной живописи подготовил сад "Эрмитаж". Художник Борис Клементьев познакомит пользователей с классической техникой русского пейзажа 1870–1890 годов. Занятия пройдут 15 и 18 июня в 16:00.
Парк "Северное Тушино" 15 июня познакомит своих подписчиков в соцсети с зеленоградским мотоклубом Z-Brothers и его руководителем Олегом Брейтером. Он познакомит пользователей с мотокультурой и расскажет о традициях.
Научиться кататься на роликах поможет парк искусств "Музеон". Инструктор Александр Кудреватых на онлайн-занятии 16 июня расскажет о правилах спуска на роликах, про базовую технику катания, а также поведает о безопасном торможении.
Парк "Сокольники" приглашает москвичей на виртуальную прогулку по зоне отдыха. Гид Наталья Макарова расскажет о появлении коронационного павильона и ранних названиях Фонтанной площади. Видеоэкскурсия появится 16 июня в 14:00.
Видеоэкскурсия по музею-заповеднику "Царыцино" пройдет 17 июня в 10:00. Зрители вместе с фотографом Дмитрием Щелоковым прогуляются по парку. Он расскажет о необычных локациях для съемок.
Узнать об истории памятника Максиму Горькому рядом с Ленинской площадью можно будет на виртуальной экскурсии по Парку Горького. Ее проведет Артем Голбин 18 июня в социальных сетях парка в 10:30.
Экскурсовод Наталья Слободова 18 июня проведет пользователей по территории усадьбы Воронцово. Она расскажет о правильном уходе за ландышами. А 21 июня свою лекцию специалист посвятит истории сирени и описанию разных сортов этого кустарника.
В субботу, 20 июня, в 12:00 выйдет очередной выпуск усадьбы #дворянскаягостиная. Москвичам расскажут о жизни и творчестве архитектора Чарльза Ренни Макинтоша. А 19 июня горожан приглашают на онлайн-лекцию Лианозовского парка о современной женской моде.
Онлайн-программы подготовили и для маленьких граждан. Так, Перовский парк совместно с культурным центром "Интеграция" запускает развивающую онлайн-программу "Яркое лето". Каждый четверг специалисты вместе с ребятами будут петь, танцевать и познавать окружающий мир.
Для детей постарше Измайловский парк организовал квест "Сокровище форта", который пройдет в прямом эфире на платформе Zoom. Дети от семи лет смогут выполнить различные задания, найти подсказки, чтобы в итоге заполучить сокровища форта.
19, 20 и 21 июня Измайловский парк проведет занятия для взрослых. На лекциях режиссер Сергей Дяченко расскажет обо всех тонкостях кинопроизводства.
Ранее сообщалось, что "Московские сезоны" подготовили для горожан онлайн-программу на третью неделю июня. В частности, москвичей приглашают принять участие в мастер-классах и предлагают им подключиться к совместным дистанционным тренировкам.
В программе онлайн-мероприятий присутствует уже традиционная видеозарядка. Каждый новый день в социальных сетях для горожан будут публиковать новые упражнения от йога-тренера, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяны Россман.
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