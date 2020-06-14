"Московские сезоны" подготовили новую онлайн-программу для горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Московские сезоны" подготовили для горожан онлайн-программу на третью неделю июня. В частности, москвичей приглашают принять участие в мастер-классах и предлагают им подключиться к совместным дистанционным тренировкам.

В программе онлайн-мероприятий присутствует уже традиционная видеозарядка. Каждый новый день в социальных сетях для горожан будут публиковать новые упражнения от йога-тренера, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяны Россман.

Продолжатся и любимые кулинарные мастер-классы. В частности, 16 июня москвичам предложат приготовить салат из помидоров с хрустящими баклажанами, а 18 июня – запеченную молодую капусту с сырным соусом.

"На предстоящей неделе, с 15 по 21 июня, мы будем заниматься йогой, готовить вкусные блюда, в том числе, самый летний десерт – мороженое, и рисовать гуашью веселых лягушат", – рассказали в пресс-службе цикла уличных городских мероприятий.

Также сообщается, что самые творческие подписчики смогут претендовать на приз от Издательского дома Мещерякова – "Главную книгу мастера-фантазера".

Ранее "Московские сезоны" объявляли, что в столице состоится очередной выпуск проекта "Москва на страницах книг".