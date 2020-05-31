"Московские сезоны" подготовили летнюю онлайн-программу для горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Московские сезоны дома" подготовил онлайн-программу мероприятий на первую неделю лета. Все желающие могут принять участие в мастер-классах и посетить виртуальные уроки.

В частности, жителям столицы предлагают поучаствовать в мастер-классах от "Союзмультфильма". В их рамках горожане узнают об истории мультипликации, ее видах и технике, поговорят о главных этапах создания мультиков и смастерят игрушку из бумаги. Кроме того, для детей проведут онлайн-урок по мультипликации.

Дошкольники и учащиеся младших классов смогут под руководством опытных художников нарисовать Винни Пуха.

Также специалисты Московского планетария в социальных сетях учреждения научат желающих исследовать спутник Земли в домашних условиях.

Помимо этого, состоится очередной выпуск проекта "Москва на страницах книг". В его рамках будет прочтен отрывок из романа "Двенадцать стульев" Ильфа и петрова.

Любители кулинарии также найдут себе занятия по душе. Так, 2 июня, в День здорового питания москвичей научат готовить полезные завтраки. Более того, состоятся мастер-классы по приготовлению необычных блюд – брускетты с гуакамоле и сырным муссом, президентских щей и трески в сливочном соусе. Занятия проведет шеф-повар Юрий Книжник.

Также в программе "Московских сезонов" – создание мини-сада в домашних условиях. Кроме того, сидя дома, москвичи смогут создать и личный блог.

Ранее стало известно, какую программу подготовили для детей и их родителей ко Дню защиты детей. Сообщалось, что в честь праздника в виртуальном формате состоятся концерты, марафоны и викторины.