"Московские сезоны" подготовили летнюю онлайн-программу для горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проект "Московские сезоны дома" подготовил онлайн-программу мероприятий на первую неделю лета. Все желающие могут принять участие в мастер-классах и посетить виртуальные уроки.
В частности, жителям столицы предлагают поучаствовать в мастер-классах от "Союзмультфильма". В их рамках горожане узнают об истории мультипликации, ее видах и технике, поговорят о главных этапах создания мультиков и смастерят игрушку из бумаги. Кроме того, для детей проведут онлайн-урок по мультипликации.
Дошкольники и учащиеся младших классов смогут под руководством опытных художников нарисовать Винни Пуха.
Также специалисты Московского планетария в социальных сетях учреждения научат желающих исследовать спутник Земли в домашних условиях.
Помимо этого, состоится очередной выпуск проекта "Москва на страницах книг". В его рамках будет прочтен отрывок из романа "Двенадцать стульев" Ильфа и петрова.
Любители кулинарии также найдут себе занятия по душе. Так, 2 июня, в День здорового питания москвичей научат готовить полезные завтраки. Более того, состоятся мастер-классы по приготовлению необычных блюд – брускетты с гуакамоле и сырным муссом, президентских щей и трески в сливочном соусе. Занятия проведет шеф-повар Юрий Книжник.
Также в программе "Московских сезонов" – создание мини-сада в домашних условиях. Кроме того, сидя дома, москвичи смогут создать и личный блог.
Ранее стало известно, какую программу подготовили для детей и их родителей ко Дню защиты детей. Сообщалось, что в честь праздника в виртуальном формате состоятся концерты, марафоны и викторины.
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