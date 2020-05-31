Какие мероприятия пройдут онлайн для детей и их родителей ко Дню защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили поучаствовать в онлайн-мероприятиях в День защиты детей. Для ребят и их родителей подготовили марафоны, викторины и концерты, передает портал мэра и правительства столицы.

"К сожалению, игры на детских площадках и массовые мероприятия пока недоступны, но, несмотря на это, мы организовали праздник для детей и их родителей онлайн. Любой сможет найти себе занятие по душе, будь то образовательный семинар или увлекательный онлайн-квест", – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что виртуальные события будут доступны на интернет-площадках образовательных учреждений города, а также столичных дворцов творчества и семейных центров.

Так, для ребят состоятся концерты, эколектории, вебинары, встречи с известными писателями. Также виновникам праздника предложат поучаствовать в мастер-классах по рисованию, аквагриму, робототехнике и трехмерному моделирвоанию.

В программе учитываются и интересы малышей. Для них персонажи мультфильмов проведут интерактивную зарядку и будут развлекать различными научными опытами.

Центр "Патриот. Спорт" приглашает юных москвичей присоединиться к виртуальному шахматному турниру за первенство лучшего игрока.

Кроме того, в первый день лета дети смогут насладиться просмотром любимых мультфильмов и поиграть в "Мафию". Эти мероприятия и другие увлекательные события подготовили для жителей столицы семейные центры.

Также сообщается, что в Москве состоится конкурс рисунка, в котором примут участие практически все районные организации Объединения многодетных семей города.

Центры госуслуг также разработали праздничную программу. Так, 1 июня все желающие смогут посетить виртуальный мастер-класс или лекцию, ответить на вопросы викторины и принять участие в конкурсе. Помимо этого, ребят научат делать игрушки своими руками, а также расскажут им о правильном питании и здоровом образе жизни.

Кроме того, в столице состоится видеокросс в социальных сетях. Его организаторами выступили столичные отделения ЗАГС. К участию приглашаются родители малышей, которые должны выложить в Сеть ролик с рассказом детей о том, что нужно сделать взрослым для того, чтобы подарить ребенку лучшее детство.

Ранее праздничную программу в честь Дня защиты детей подготовили столичные парки. Они пригласили москвичей принять участие в десятках виртуальных мероприятий, в частности, посмотреть детские спектакли и прогуляться онлайн по детскому городку.