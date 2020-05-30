Парки приглашают москвичей отметить День защиты детей онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные парки подготовили онлайн-программу к Международному дню защиты детей. В первый день лета на их сайтах и страницах в социальных сетях появятся виртуальные экскурсии, различные занятия и спектакли, передает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, москвичей приглашают посмотреть детский спектакль "ПетрушКино". Его будут транслировать в соцсетях музея-заповедника "Царицыно". В аккаунтах парка "Фили" покажут спектакль "Чиполлино".
Кроме того, специалисты парка "Северное Тушино" расскажут всем желающим о том, как создаются мультфильмы. Малыши и их родители в рамках мероприятия смогут узнать, кто был прототипом мамы дяди Федора в мультфильме "Трое из Простоквашино", а также как персонажи из "Бременских музыкантов" повлияли на советскую моду.
Помимо этого к празднику приурочили проведение мастер-классов. Так, 1 июня Парк Горького предлагает смастерить пиньяту и освоить балетные па. При этом любители рисования смогут побывать на занятии художника Татьяны Пирожниченко, которая расскажет об основных техниках пейзажной живописи.
Парк "Сокольники" подготовил виртуальную прогулку по детскому городку. Гид расскажет об этом уголке детства, расположенном в парке, а также покажет иллюстрации необычных аттракционов, на которых любили кататься дети в 30-е годы XX века.
Отправиться в путешествие по городам Греции и Норвегии предлагает Лианозовский парк. Онлайн-лекцию проведет педагог Академии развития интеллекта Ия Байкова.
Будет интересна программа празднования и для поклонников Гарри Поттера – Парк Горького проведет эфир с поэтом и публицистом Артемием Гаем, который расскажет о том, как Джоан Роулинг создавала волшебный мир в своих книгах.
"Это наш город": столичные музеи подготовили программу ко Дню защиты детей
Ранее сообщалось о том, что фестиваль "Победили вместе" проводит онлайн-киномарафон, в ходе которого зрители смогут посмотреть 75 документальных фильмов, завоевавших в разные годы призы фестиваля. По с ловам организаторов, в нынешнем году поступило рекордное количество заявок из 35 стран.
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