Фестиваль "Победили вместе" проводит онлайн-киномарафон

Фото: РИА Новости/Сергей Самохин
Фестиваль "Победили вместе" запустил киномарафон, в ходе которого зрители смогут посмотреть 75 документальных фильмов, завоевавших в разные годы призы фестиваля.
Как рассказали организаторы фестиваля, в нынешнем году поступило рекордное количество заявок из 35 стран.
"Свое желание участвовать в конкурсной программе выразили более 250 отечественных и свыше 60 зарубежных кинематографистов", – рассказали организаторы "Победили вместе".
Как отмечается, все желающие смогут посмотреть фильмы из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Украины, Швеции, Франции и других стран. Это ленты, рассказывающие о героизме, патриотизме, истории и путях к победе.
Ранее стало известно, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в столице с 1 по 8 октября. Эти даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей.
В пресс-службе фестиваля отметили, что эти даты являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятия. Изначально фестиваль должен был пройти с 22 по 29 апреля, но было принято решение перенести из-за пандемии COVID-19.
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