Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что музеи и павильоны ВДНХ откроются с 16 июня, передает портал мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что за время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты. Сообщается, что музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований.

"На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек – в зависимости от размеров помещения. А, например, центр "Космонавтика и авиация" площадью более 15 тысяч квадратных метров готов принимать до 100 посетителей за раз", – отметила Сергунина.

Культурные учреждения будут доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.

В пресс-службе паркового комплекса отметили, что в музеях и павильонах необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, а также масочно-перчаточный режим. Все поверхности будут подвергаться дезинфекции, а гости должны будут пользоваться антисептическими средствами. Ограничения на количество посетителей не будет действовать лишь в парке "Россия – моя история", а также в "Москвариуме".

Что касается новых экспонатов, то в музее ВДНХ по-прежнему можно будет полноценно познакомиться с историей паркового комплекса. Кроме того, в учреждении появится новая интерактивная карта-макет ВДНХ, которая покажет генеральный план выставки образца 1959 года. Посетителей ждут как архивные, так и мультимедийные экспонаты.

Кроме того, программу обновил и Центр славянской письменности "Слово". В частности, коллекцию экспонатов пополнили восемь рукописей конца XIX – начала XX вв в разделе "Дневники". В них, в частности, вошли записи сельской учительницы, пережившей оккупацию нацистской Германии, а также воспоминания служащего уральского металлургического завода.

В центре "Космонавтика и авиация" посетителей ждут полноразмерные макеты космических аппаратов. Кроме того, гости смогут посмотреть редкие архивные материалы, касающиеся истории отечественных космических достижений. С некоторыми ограничениями, предусмотренными нормами санитарной безопасности, возобновит работу и интерактивный музейный комплекс "Буран".

Познавательную программу подготовил и центр океанографии и морской биологии "Москвариум". В частности, посетителям покажут процесс кормления различных видов морских обитателей. Кроме того, гости смогут увидеть тренировки азиатских выдр и байкальских нерп.

С 16 июня откроются розничные магазины в "Парке ремесел", а также ряд павильонов: "Республика Беларусь", "Угольная промышленность" (центр Армении), "Вычислительная техника и информатика" (центр Азербайджана).

Ранее стало известно, что Центральный дом автоспорта SMP Racing откроется на территории ВДНХ осенью 2021 года. Сообщается, что посвящен развитию и достижениям российского автомобильного спорта. В частности, в него войдет автоспортивный музей площадью более 12 тысяч квадратных метров.