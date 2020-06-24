Павильон "Радиоэлектроника и связь" отреставрируют на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ возобновились ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь". После их окончания там откроется музей Олимпийского комитета России, передает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что специалисты восстановят исторический облик павильона, воссоздадут утраченные элементы и отреставрируют сохранившиеся по архивным данным и фотографиям.

В настоящее время реставрационные работы выполнены на 20%.

"На сегодняшний день полностью выполнены все демонтажные работы. Завершена расчистка стен и потолков в залах Куйбышевской, Сталинградской, Саратовской областей и Мордовской АССР, а также Вводного зала, за исключением тех участков, где в настоящий момент ведется раскрытие живописи. Также обустроен временный навес на период ремонта кровли и воссоздания ее исторической конфигурации", – сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Там добавили, что специалисты также расчистили лепные карнизы в залах Ульяновской области и Чувашской АССР.

В настоящее время рабочие укрепляют фундаменты угловых опор здания и воссоздают пилоны перед главным входом в павильон. Также осуществляются работы по реставрации и воссозданию в интерьерах декоративных элементов.

Полностью завершить реставрационные работы планируется к концу года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении реставрационных работ в столице. Он отметил, что значительную роль в этом процессе играет министерство культуры.