Павильон "Радиоэлектроника и связь" отреставрируют на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ
На ВДНХ возобновились ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь". После их окончания там откроется музей Олимпийского комитета России, передает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что специалисты восстановят исторический облик павильона, воссоздадут утраченные элементы и отреставрируют сохранившиеся по архивным данным и фотографиям.
В настоящее время реставрационные работы выполнены на 20%.
"На сегодняшний день полностью выполнены все демонтажные работы. Завершена расчистка стен и потолков в залах Куйбышевской, Сталинградской, Саратовской областей и Мордовской АССР, а также Вводного зала, за исключением тех участков, где в настоящий момент ведется раскрытие живописи. Также обустроен временный навес на период ремонта кровли и воссоздания ее исторической конфигурации", – сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.
Там добавили, что специалисты также расчистили лепные карнизы в залах Ульяновской области и Чувашской АССР.
В настоящее время рабочие укрепляют фундаменты угловых опор здания и воссоздают пилоны перед главным входом в павильон. Также осуществляются работы по реставрации и воссозданию в интерьерах декоративных элементов.
Полностью завершить реставрационные работы планируется к концу года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении реставрационных работ в столице. Он отметил, что значительную роль в этом процессе играет министерство культуры.
Что нашли реставраторы Новодевичьего монастыря
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: