Собянин рассказал о возобновлении реставрационных работ в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реставрационных работ в Новодевичьем монастыре вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Он заявил, что деятельность по данному профилю в столице возобновлена.

"В Москве продолжает проходить масштабная реставрационная работа. В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. За последние годы отреставрировано около 1,5 тысячи объектов, и большой вклад в эту работу вносит министерство культуры", – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что работы в монастыре значительно продвинулись. При этом городские власти помогают как с реставрационными работами памятников, так и с обновлением инфраструктуры – в частности приведены в порядок парки, скверы и набережная.

Мэр отметил также важность поправок в Конституцию в части сохранения культурных ценностей.

"Когда мы говорим о культуре, необходимо говорить не только о таких уникальных жемчужинах культуры, но и в целом о городской среде. Она должна быть культурной, приспособленной для жизни горожан, и, конечно, она должна сохранять свою историю, свое знание о прошлом. Без знания о прошлом, без культуры прошлого невозможно построить будущее", – заявил Собянин.

Реставрационные работы на городских объектах были приостановлены с 13 апреля. Их возобновили после снятия ограничений, вызванных коронавирусом.

На 2020–2023 годы запланировано завершение реставрации 18 исторических памятников Новодевичьего монастыря. За счет города первозданный вид возвращают надгробиям некрополя.

На 2020 год в целом определены работы на 41-м объекте культурного наследия религиозного значения. К ним, в частности, относится Донской монастырь.

Всего с 2011 года в Москве отреставрированы 1 тысяча 439 объектов культурного наследия. Доля памятников, которые находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, существенно выросла – этот показатель равен 94 процентам от общего числа подобных объектов.

