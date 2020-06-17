Собянин рассказал о возобновлении реставрационных работ в Москве

16:02
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реставрационных работ в Новодевичьем монастыре вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Он заявил, что деятельность по данному профилю в столице возобновлена.
"В Москве продолжает проходить масштабная реставрационная работа. В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. За последние годы отреставрировано около 1,5 тысячи объектов, и большой вклад в эту работу вносит министерство культуры", – заявил градоначальник.
Собянин отметил, что работы в монастыре значительно продвинулись. При этом городские власти помогают как с реставрационными работами памятников, так и с обновлением инфраструктуры – в частности приведены в порядок парки, скверы и набережная.
Мэр отметил также важность поправок в Конституцию в части сохранения культурных ценностей.
"Когда мы говорим о культуре, необходимо говорить не только о таких уникальных жемчужинах культуры, но и в целом о городской среде. Она должна быть культурной, приспособленной для жизни горожан, и, конечно, она должна сохранять свою историю, свое знание о прошлом. Без знания о прошлом, без культуры прошлого невозможно построить будущее", – заявил Собянин.
Реставрационные работы на городских объектах были приостановлены с 13 апреля. Их возобновили после снятия ограничений, вызванных коронавирусом.
На 2020–2023 годы запланировано завершение реставрации 18 исторических памятников Новодевичьего монастыря. За счет города первозданный вид возвращают надгробиям некрополя.
На 2020 год в целом определены работы на 41-м объекте культурного наследия религиозного значения. К ним, в частности, относится Донской монастырь.
Всего с 2011 года в Москве отреставрированы 1 тысяча 439 объектов культурного наследия. Доля памятников, которые находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, существенно выросла – этот показатель равен 94 процентам от общего числа подобных объектов.
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