На ВДНХ открылся сезон катания на лодках

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В понедельник, 29 июня, сезон катания на лодках открылся на ВДНХ. Все желающие смогут прокатиться по акватории 3-го Каменского пруда около фонтана "Золотой колос", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"А с завтрашнего дня заработает и бургерная, где можно перекусить после долгой прогулки. В кафе и на станции будут соблюдены все меры безопасности", – приводится в материале сообщение пресс-службы ВДНХ.
Как уточняется, посетители смогут взять напрокат лодки на четыре и пять мест на станции "Алые паруса". Всего доступно 30 гребных весельных лодок.
Прокат работает с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, в пятницу, субботу и воскресенье – с 10:00. Дети младше трех лет могут кататься только в сопровождении двух взрослых, дети в возрасте от трех до 16 лет – с одним взрослым сопровождающим.
Посетители, которые будут кататься на лодках, смогут вблизи рассмотреть фонтан "Золотой колос". Водная 16-метровая конструкция включает 66 струй, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.
Ранее на территории ВДНХ возобновил работу вейк-парк Drop Park VDNH. Площадка находится на 2-м Каменском пруду, который располагается за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". Вейк-парк рассчитан на взрослых и детей с семи лет с любым уровнем подготовки. Предполагается, что летом там будет работать профессиональная команда инструкторов, а все нужное снаряжение будет доступно на месте. Вейк-парк будет работать каждый день с 7:00 до 20:00, уточнили в пресс-службе.
16 июня свои двери для горожан вновь открыли музеи и павильоны ВДНХ. За время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты.
Музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований. Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.
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