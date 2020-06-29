На ВДНХ открылся сезон катания на лодках

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В понедельник, 29 июня, сезон катания на лодках открылся на ВДНХ. Все желающие смогут прокатиться по акватории 3-го Каменского пруда около фонтана "Золотой колос", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"А с завтрашнего дня заработает и бургерная, где можно перекусить после долгой прогулки. В кафе и на станции будут соблюдены все меры безопасности", – приводится в материале сообщение пресс-службы ВДНХ.

Как уточняется, посетители смогут взять напрокат лодки на четыре и пять мест на станции "Алые паруса". Всего доступно 30 гребных весельных лодок.

Прокат работает с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, в пятницу, субботу и воскресенье – с 10:00. Дети младше трех лет могут кататься только в сопровождении двух взрослых, дети в возрасте от трех до 16 лет – с одним взрослым сопровождающим.

Посетители, которые будут кататься на лодках, смогут вблизи рассмотреть фонтан "Золотой колос". Водная 16-метровая конструкция включает 66 струй, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

Ранее на территории ВДНХ возобновил работу вейк-парк Drop Park VDNH. Площадка находится на 2-м Каменском пруду, который располагается за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". Вейк-парк рассчитан на взрослых и детей с семи лет с любым уровнем подготовки. Предполагается, что летом там будет работать профессиональная команда инструкторов, а все нужное снаряжение будет доступно на месте. Вейк-парк будет работать каждый день с 7:00 до 20:00, уточнили в пресс-службе.

16 июня свои двери для горожан вновь открыли музеи и павильоны ВДНХ. За время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты.

Музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований. Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.

