Липы зацвели в Москве

Фото: ТАСС/Sebastian Willnow/dpa/picture-alliance
Мосприрода объявила, что на природных территориях столицы зацвели липы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Цветение липы в Москве в самом разгаре, ведь в этом году оно началось чуть раньше средних сроков. Так, уже несколько недель в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" стоит нежный аромат липовых цветков", – рассказали в ведомстве.
Липа является медоносным растением. В экосистеме она выполняет роль основной базы сбора медовых запасов у пчел. Традиционно у славянских народов июль даже назывался "липень" в честь медовых заготовок этого месяца.
В Мосприроде напомнили, что раньше из лип делали липовое лыко, которое затем использовали для рогож. В честь этого материала, похожего на циновки, назван Рогожский район Москвы.
Ранее стало известно, что на больших цветниках ландшафтного парка ВДНХ высадили 50 видов и 70 различных сортов многолетних цветов, а также хвойные кустарники.
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