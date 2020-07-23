Липы зацвели в Москве

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Мосприрода объявила, что на природных территориях столицы зацвели липы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Цветение липы в Москве в самом разгаре, ведь в этом году оно началось чуть раньше средних сроков. Так, уже несколько недель в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" стоит нежный аромат липовых цветков", – рассказали в ведомстве.

Липа является медоносным растением. В экосистеме она выполняет роль основной базы сбора медовых запасов у пчел. Традиционно у славянских народов июль даже назывался "липень" в честь медовых заготовок этого месяца.

В Мосприроде напомнили, что раньше из лип делали липовое лыко, которое затем использовали для рогож. В честь этого материала, похожего на циновки, назван Рогожский район Москвы.

Ранее стало известно, что на больших цветниках ландшафтного парка ВДНХ высадили 50 видов и 70 различных сортов многолетних цветов, а также хвойные кустарники.

