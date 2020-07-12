Столичные клумбы украсят более 1,2 млн многолетних цветов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве продолжают высаживать декоративные многолетние цветы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году в Москве будет высажено вдвое больше многолетников, чем в прошлом, всего более 1,2 миллиона цветов. Высадка рассады началась в середине июня. К сегодняшнему дню уже выполнена большая часть от общего объема работ", – рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев.

Он отметил, что цветы уже высадили на Триумфальной площади и Краснохолмской набережной, Аллее Героев Космоса, а также на других общественных пространствах и во дворах. Столицу украшают астильбы, астры, ирисы, пионы, флоксы, дельфиниум, хоста, шалфей и другие цветы.

Высадка продлится до середины сентября. В конце сентября – начале октября в городе будут высаживать луковицы тюльпанов для следующего сезона.

Ранее сообщалось, что на территории ВДНХ расцвели пионы. Цветы также высажены в миксбордерах у павильонов Центральной аллеи. Всего на территории выставки растет около 2,5 тысячи пионов – от ярко-красного до бледно-розового и белоснежного оттенков.

В частности, на ВДНХ есть молочноцветковый пион, относящийся к травянистому виду. Его цветок с крупными розовыми или жемчужными лепестками может достигать в диаметре 20 сантиметров.

Помимо пионов, сейчас на территории выставки можно увидеть белый и сиреневый лук. Он растет в северном розарии и у фонтана "Каменный цветок". Кроме того, на ВДНХ расцвели ромашки, луговая и сибирская герань, сибирский касатик, котовник, бегония, распускаются розы, лилии, флоксы.

