12:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пионы расцвели на ВДНХ, увидеть их можно у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Цветы также высажены в миксбордерах у павильонов Центральной аллеи. Всего на территории выставки растет около 2,5 тысячи пионов – от ярко-красного до бледно-розового и белоснежного оттенков.
В частности, на ВДНХ есть молочноцветковый пион, относящийся к травянистому виду. Его цветок с крупными розовыми или жемчужными лепестками может достигать в диаметре 20 сантиметров.
Помимо пионов, сейчас на территории выставки можно увидеть белый и сиреневый лук. Он растет в северном розарии и у фонтана "Каменный цветок". Кроме того, на ВДНХ расцвели ромашки, луговая и сибирская герань, сибирский касатик, котовник, бегония, распускаются розы, лилии, флоксы.
В цветочном партере между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок" есть финиковые пальмы. В холодное время года растения находились в отапливаемом павильоне "Космос".
Этим летом Москву украсит порядка 52 миллионов цветов. По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, самые красивые цветники появятся на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце.
Он уточнил, что в июле – августе на улицах города высадят многолетние растения. В конце сентября – начале октября настанет очередь луковиц тюльпанов для следующего сезона.
Как проходит высадка однолетних растений в городе
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