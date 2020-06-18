Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пионы расцвели на ВДНХ, увидеть их можно у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Цветы также высажены в миксбордерах у павильонов Центральной аллеи. Всего на территории выставки растет около 2,5 тысячи пионов – от ярко-красного до бледно-розового и белоснежного оттенков.

В частности, на ВДНХ есть молочноцветковый пион, относящийся к травянистому виду. Его цветок с крупными розовыми или жемчужными лепестками может достигать в диаметре 20 сантиметров.

Помимо пионов, сейчас на территории выставки можно увидеть белый и сиреневый лук. Он растет в северном розарии и у фонтана "Каменный цветок". Кроме того, на ВДНХ расцвели ромашки, луговая и сибирская герань, сибирский касатик, котовник, бегония, распускаются розы, лилии, флоксы.

В цветочном партере между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок" есть финиковые пальмы. В холодное время года растения находились в отапливаемом павильоне "Космос".

Этим летом Москву украсит порядка 52 миллионов цветов. По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, самые красивые цветники появятся на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце.

Он уточнил, что в июле – августе на улицах города высадят многолетние растения. В конце сентября – начале октября настанет очередь луковиц тюльпанов для следующего сезона.