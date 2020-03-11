Москвичи подали более 3 тысяч заявок на участие в акции "Наше дерево"

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Москвичи подали более 3,1 тысячи онлайн-заявок на высадку именных саженцев в рамках проекта "Наше дерево", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Прием заявок стартовал 1 августа 2019 года и завершится 30 июня 2020 года. Город уже подготовил к высадке 25 тысяч деревьев и участки в 26 парках. Высаживать деревья будут в октябре и ноябре, поскольку это самое благоприятное время для приживаемости крупномеров. Город украсят липы, дубы, сосны, клены, ивы, ели, груши и яблони.
В рамках проекта москвичи, у которых 1 января 2019 года и позже родился ребенок, могут посадить в парке семейное дерево. Принять участие в акции можно в течение трех лет с момента появления малыша на свет.
Как подчеркнул глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, проект вызывает большой интерес среди горожан. Он пояснил, что уже сейчас на участие в нем уже подано больше заявок, чем за всю предыдущую заявочную кампанию. Чаще всего молодые родители в заявках выбирают Битцевский лес, затем по популярности следуют Измайловский и Москворецкий парки.
"Участие в проекте – это не только знаковое и радостное мероприятие для всей семьи, но и возможность сделать наш город еще более зеленым и чистым. Кстати, среди пород деревьев популярными у молодых родителей по-прежнему остаются липы – на сегодняшний день жители зарезервировали более 1,3 тысячи саженцев этого дерева", – рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.
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