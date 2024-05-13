Суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков, которыми отравились астраханцы

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В Астрахани арестовали подозреваемого в распространении наркотиков, которые спровоцировали массовое отравление. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального главка МВД РФ.

"Оперативники обнаружили и изъяли 295 закладок, размещенных на территории областного центра задержанным. В тайниках закладках находилось более 1 000 разовых доз наркотических веществ", – уточняется в публикации.

Правоохранители завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

Количество отравившихся с 8 мая выросло до 27 человек.

По последним данным, в результате отравления наркотиками скончались 8 человек. Трупы были найдены на территории Советского и Трусовского районов Астрахани. Возраст погибших варьировался от 18 до 40 лет.

Позднее полиция поймала подозреваемого в распространении наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

