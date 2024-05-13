СК просит арестовать начальника автоколонны после падения автобуса в реку в Петербурге

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Следствие просит суд арестовать начальника автоколонны ООО "Такси" по делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Начальнику автоколонны предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге днем 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В автобусе находились примерно 20 человек, из которых порядка 9 человек удалось поднять на поверхность. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти. По последним данным, погибли 7 человек.

По факту произошедшего следователи завели уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

Водителя автобуса арестовали до 9 июля. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину под стражу. Задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей.

