Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:59

Политика

РФ нацелена на участие в проектах по модернизации южноамериканских ГЭС

Фото: depositphotos/microgen

Российские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере модернизации и оптимизации ГЭС в странах Южной Америки, передает ТАСС слова специалиста в области энергетики торгпредства России в Аргентине Анастасии Суйской.

Во вторник, 14 апреля, в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России и Аргентины, посвященное перспективам сотрудничества РФ со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур.

"Важно отметить, что российские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере модернизации и оптимизации ГЭС Сальто-Гранде (Аргентина – Уругвай), ГЭС Ясирета (Аргентина – Парагвай) и ГЭС Итайпу (Парагвай – Бразилия)", – заявила Суйская в ходе выступления на мероприятии.

Суйская отметила, что, согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики и переписей населения Аргентины, в 2025 году объем товарооборота между Россией и Аргентиной увеличился по сравнению с 2024 годом и составил порядка 800 миллионов долларов.

При этом одним из перспективных направлений для наращивания торгового оборота является поставка российского энергетического оборудования.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что считают возможным возвращение к строительству крупных гидроэлектростанций, как во времена СССР. Министр энергетики Сергей Цивилев напомнил, что в Бурятии в 2035 году появятся Ивановская и Мокская ГЭС, в Амурской области возведут Нижне-Зейскую ГЭС, в Якутии появится Канкунская гидростанция, а в Хабаровском крае – Нижне-Ниманская ГЭС.

политикаэкономика

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика