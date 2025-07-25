Около тысячи электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты столичного комплекса горхозяйства в 2025 году планово отремонтировали около тысячи электроподстанций. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, передает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Вице-мэр напомнил, что в городе каждый год проводятся мероприятия по повышению эффективности передачи и распределения электроэнергии. В рамках программы 2025 года обновят около двух тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, на половине объектов работы уже завершены.

Ремонт выполняется в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздников. Это позволяет повысить надежность электроснабжения столичных предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. В перечень работ также входят контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактов, покраска металлоконструкций.

Как отметил Бирюков, бесперебойная работа энергоблока Москвы находится на особом контроле. На регулярной основе проводятся проверки технического состояния техники, при необходимости проводится его замена или ремонт.

Ранее сообщалось, что столичные энергетики продолжают строить опорную сеть мощностью 20 киловольт. Бирюков назвал электросети с таким напряжением одним из основных направлений энергетики. В этом году планируется проложить более 400 километров таких сетей.