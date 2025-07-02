Московские энергетики увеличат объемы строительства сети в 20 кВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские энергетики продолжают масштабные работы по построению опорной сети мощностью в 20 киловольт. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр назвал электросети с напряжением 20 киловольт одним из основных направлений энергетики. В 2025 году планируется проложить свыше 400 километров таких сетей.

Доминирующие в городе сети со средним напряжением 6–10 киловольт морально устарели и перестают справляться с повышающейся нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрить более высокий класс напряжения, отметил Бирюков.

Использование современных сетей позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, а также снизить потери электроэнергии.

В настоящее время в Москве эксплуатируются свыше 4,5 тысячи километров таких кабельных линий. В частности, они обеспечивают электричеством инновационный центр "Сколково", стадион "Лужники", деловой центр "Москва-Сити", станции метро и другие объекты.

В будущем активное развитие электросети позволит увеличить маневренность московской энергосистемы и обеспечить электроснабжение потребителей.

Стоимость электроэнергии в России остается одной из самых низких в мире, и это преимущество необходимо сохранить, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам политика, спрос на электричество в последние пять лет увеличивается опережающими темпами. Одновременно с этим активно внедряются новые технологии, снижающие энергозатраты.