Мишустин заявил, что Россия должна сохранить низкие цены на электроэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость электроэнергии в России остается одной из самых низких в мире. Это преимущество нужно сохранить, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе профильной стратегической сессии.

Участники мероприятия обсудили, как повысить устойчивость энергосистемы в стране.

По словам председателя кабмина, спрос на электричество в последние пять лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных субъектах. Одновременно с этим активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты, а также расширяются такие энергоемкие секторы, как электротранспорт, центры обработки данных и прочее.

Премьер подчеркнул, что в электроэнергетике существует немало вызовов, некоторые из них носят системный характер. Это связано в том числе с устареванием оборудования, износом передающих сетей и перекрестным субсидированием, отметил он.

Ранее сообщалось, что в домах Москвы до конца года бесплатно заменят более 300 тысяч электросчетчиков. Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя. Также они установят оборудование, с помощью которого в будущем можно будет подключить дома к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет.