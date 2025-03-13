Более 300 тыс электросчетчиков бесплатно заменят в домах Москвы до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты бесплатно заменят свыше 300 тысяч электросчетчиков в столичных домах до конца текущего года. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя. Также они установят оборудование, благодаря которому в будущем можно будет подключить дома к интеллектуальной системе учета электроэнергии.

"Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет", – добавил заммэра.

Бирюков напомнил, что о дате работ жителей предупреждают заранее.



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