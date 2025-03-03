Около 130 тысяч заявок подали москвичи через сервис "Поверка счетчиков воды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи подали около 130 тысяч заявок на поверку счетчиков воды при помощи специального сервиса на mos.ru. О необходимости проведения данной процедуры напомнили на портале мэра и правительства Москвы.

Процедура позволяет не только убедиться в правильности показаний приборов, но и избежать переплаты по счетам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Получить услугу можно при помощи сервиса "Поверка счетчиков воды". С начала его работы специалисты поверили свыше 71 тысячи счетчиков холодной воды и свыше 82 тысяч приборов для учета горячей воды. Кроме того, москвичам заменили 12 тысяч неисправных или устаревших устройств.

Жители могут оставить отзыв о работе сервиса сразу после подачи заявки. Рейтинг "Поверки" составляет 4,8 балла из 5. Услуга поможет москвичам согласовать визит специалиста в удобное время. Работы проводятся только квалифицированными и аккредитованными специалистами.

Воспользоваться сервисом может любой горожанин старше 18 лет, имеющий полную учетную запись на mos.ru. Для этого нужно зайти на портал и открыть сервис во вкладе "Жилье, недвижимость, земля". Затем требуется выбрать "Подать заявку" и проверить правильность адреса, который появится в заявке автоматически.

Потом пользователю нужно указать дату и время визита, тип и число счетчиков. После этого с гражданином свяжутся для уточнение деталей. Квитанцию нужно оплатить в течение суток, иначе заявку отменят. Если устройства повреждены или не прошли поверку, специалисты предложат москвичам заменить прибор за дополнительную плату.

Ранее у россиян появилась возможность подать заявление на субсидию на оплату жилья и ЖКУ через "Госуслуги" и региональные порталы. Унификация требований к услуге позволит ускорить ее в некоторых субъектах России. Кроме того, для органов государственной власти вводится необходимость аргументированно обосновывать причины отказа в предоставлении субсидии.

