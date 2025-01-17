"Известия": арендаторы могут самостоятельно оплачивать ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Арендаторы или родственники собственников жилья теперь могут самостоятельно оплачивать счета за счетчики, а также отправлять заявки в управляющие компании, пишет газета "Известия", ссылаясь на Минстрой РФ.

Услуга была введена 9 января в приложении "Госуслуги Дом". В сервисе владельцы недвижимости, внеся телефон своего арендатора, у которого есть привязанный аккаунт на "Госуслугах" и установленное приложение "Госуслуги Дом", могут подтвердить выдачу доступа.

Тогда у другого человека в приложении автоматически появится новый объект недвижимости с пометкой "Гостевой доступ". В ней он сможет передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКХ, обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, в Государственную жилищную инспекцию и службу поддержки приложения, а также заказывать поверку счетчиков и просматривать отчеты о капитальном ремонте.

Однако гости не смогут участвовать в общих собраниях собственников, присоединяться к домовым чатам или страховать недвижимость. Собственник же в любой момент может отменить гостевой доступ, а гость – отказаться от предоставленных функций, пояснили в Минстрое.

"С появлением новых функций стало проще оказывать помощь с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения", – добавил замглавы Министерства строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

Депутаты Госдумы ранее предложили регионам пересмотреть отношение к управляющим компаниям в случае, если они не выполняют обязанности, и перенять опыт столичных организаций.

Чиновники также предложили создать в России единый реестр объектов коммунальной инфраструктуры. В него могли бы войти электросети, а также системы водоотведения. Кроме прочего, там можно было бы узнать собственников объектов, предельную нагрузку и мощность инфраструктуры.