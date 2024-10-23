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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил регионам пересмотреть отношение к управляющим компаниям (УК) в случае, если они не выполняют обязанности, и перенять опыт столичных организаций.

На правительственном часе в ГД велось обсуждение темы состояния коммунальной инфраструктуры и повышения качества ЖКУ. Володин рассказал, что если в столице УК не работает должным образом, то ее заменяют на ГБУ.

"Нам, может быть, посмотреть такие подходы в регионах. И там, где складываются такие ситуации, чтобы можно было заместить управляющие компании, муниципальные, государственные", – отметил Володин.

Он заявил, что поменять УК не всегда легко, а необоснованные тарифы и плата за услуги компаний предстают большой проблемой для россиян.

"Но если даже удается отказаться от управляющих компаний, зачастую нет достойной замены", – отметил парламентарий.

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, предложение проработано и внесено уже на первое чтение. Володин также предложил рассмотреть вопрос в Госдуме в приоритетном порядке, чтобы была возможность принять закон до конца года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы Владимир Кошелев заявил, что в России должен появиться единый реестр объектов коммунальной инфраструктуры. По его словам, скудная информация есть в муниципальных схемах теплоснабжения и водоснабжения. Решением проблемы было бы создание федерального реестра, куда могли бы войти электросети, а также системы водоотведения, считает он.