Володин назвал рост тарифов в сфере ЖКХ наиболее острой для граждан проблемой

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Вопросы увеличения стоимости коммунальных услуг и их несоответствие с возросшими тарифами относятся к наиболее волнующим темам у граждан, заявил в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Госдума в конце октября организует правительственный час по поводу оказания помощи российским регионам в решении проблем в сфере ЖКХ. В связи с этим Володин предложил подписчикам своего телеграм-канала перечислить важные для них вопросы.

В результате, как заявляет Володин, публикация на эту тему собрала свыше 4 тысяч комментариев. При этом, помимо тарифов на коммунальные услуги, люди также жаловались на изношенные коммуникации и работу управляющих компаний.

"Много жалоб поступило от жителей Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского краев, республик Коми и Татарстана", – отметил председатель Госдумы.

Минэкономразвития РФ ранее решило ограничить максимальный рост тарифов ЖКХ до 9,8% в следующем году. По данным министерства, в июле 2024 года средняя ежемесячная сумма для семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Индексация на 9,8% станет предельным уровнем роста тарифов.

