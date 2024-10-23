Депутат ГД Кошелев предложил создать единый реестр коммунальных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый реестр объектов коммунальной инфраструктуры должен появиться в России. С таким предложением обратился первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"На сегодняшний день отсутствует верифицированная база данных, используемая для оценки состояния коммунальной инфраструктуры. Нет четкого понимания, где и какие объекты ресурсоснабжения находятся, процент их износа, требуется ли ремонт и в какие сроки", – заметил он в ходе правительственного часа.

По его словам, скудная информация есть в муниципальных схемах теплоснабжения и водоснабжения. Решением проблемы было бы создание федерального реестра, куда могли бы войти электросети, а также системы водоотведения. Кроме прочего, там можно было бы узнать собственников объектов, предельную нагрузку и мощность инфраструктуры.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отнес вопросы увеличения стоимости коммунальных услуг и их несоответствие с возросшими тарифами к наиболее волнующим темам у граждан.

Также жители жаловались Володину на изношенные коммуникации и работу управляющих компаний.

