"Известия": жители Подмосковья начали получать поддельные квитанции ЖКХ от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям Подмосковья начали приходить поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ от мошенников. Переводимые деньги поступают злоумышленникам на счет, сообщает газета "Известия".

В QR-коде на бланке может быть ссылка, которая при переходе перенаправляет пользователя на сайт с вредоносным программным обеспечением. Это позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к приложениям банка и аккаунту на портале "Госуслуги". В результате пользователь может потерять не только деньги, но и все свои сбережения.

После оплаты гражданином услуг по поддельной квитанции приходит уже настоящий платежный документ от управляющей компании, рассказала руководитель проекта "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Еще один распространенный вид мошенничества связан с поверкой и заменой счетчиков воды. Злоумышленники предлагают заменить исправно работающий прибор учета или же требуют плату за якобы проведенную поверку, добавила Лазарева.

Ранее россиянам рассказали, что при обнаружении нетипичного начисления за жилищно-коммунальные услуги можно обратиться за разъяснениями в управляющую компанию. В случае отказа можно также обратиться в государственную жилищную инспекцию. Кроме того, потребитель имеет право подать на организацию в суд.