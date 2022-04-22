Москвичам рассказали об основных способах мошенничества при замене счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице вновь участились случаи мошенничества с услугами проверки и замены бытовых счетчиков. Об этом Агентству "Москва" рассказал координатор "Школы грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он сообщил, что чаще всего мошенники пользуются неосведомленностью жильцов. Далеко не все горожане знают правила проверки и замены приборов учета и помнят дату установки счетчиков.

"К кому-то стучат в дверь и представляются сотрудниками НИИ метрологии, к кому-то звонят по телефону и представляются управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией, угрожают штрафами. Цель у мошенников одна – выманить деньги за ненужные вам услуги. Только четко зная свои права, понимая, как проверить информацию, можно противостоять мошенникам", – пояснил Козлов.

В первую очередь депутат рекомендует не верить на слово тем, кто приходит с информацией о замене счетчиков. Для того чтобы узнать дату следующей проверки, необязательно искать техпаспорт счетчика: нужные сведения указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг. И до наступления этой даты никто нев праве обязать жильца менять приборы учета.

Козлов подчеркнул, что сразу принимать решение и вносить оплату необязательно даже в случае приближения срока проверки.

"Если вы чувствуете, что пришедший к вам "мастер" давит на вас, настаивает на скорейшем проведении работ – это повод насторожиться. Лучше отказаться, свериться с документами, найти исполнителя, который точно не является мошенником, сравнить цены на услуги", – посоветовал координатор "Школы грамотного потребителя".

Он напомнил, что полный перечень компаний, имеющих право проверять счетчики, можно посмотреть на сайте poverka.fsa.gov.ru.

Действия мошенников, навязывающих услуги по проверке и замене счетчиков, зачастую направлены на одиноких пенсионеров. Парламентарий призывает москвичей обезопасить от злоумышленников своих пожилых родственников и соседей, предупредив, что подобные случаи могут произойти. Важно попросить пенсионеров не пускать этих людей в квартиру. Лучшим выходом будет звонок близким или участковому.

"Даже если преступник не выманит деньги сейчас, он может оказаться наводчиком, который выясняет, есть ли в доме ценные вещи или наличность", – предупредил Козлов.

Депутат также напомнил, что приборы учета электричества энергосбытовая компания и меняет, и проверяет за свой счет. Требование платы за данную услугу незаконно. Если пришедший сотрудник просит заплатить, то он точно является мошенником.

Ранее в Мосгазе напомнили о повышении активности мошенников, представляющихся сотрудниками ведомства. Для защиты от злоумышленников москвичам рекомендуют спрашивать у специалиста удостоверение и уточнять информацию о проверке по номеру 104.

В ведомстве подчеркнули, что газовики, проводящие плановую проверку, одеты в форму темно-синего цвета с оранжевой надписью "Мосгаз" на спине, приходят по одному и не оказывают платных услуг.

