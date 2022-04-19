Россиян предупредили о рассылке фейковых писем от вузов

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В "Лаборатории Касперского" заявили, что количество массовых рассылок писем от имени популярных вузов выросло в 200 раз с начала года. Об этом сообщает газета "Известия".
Как уточняется, в письме предлагается скачать файл, который содержит "выгодное" предложение. При открытии такого письма компьютер заражается вирусом. Специалисты предупреждают, что с его помощью мошенники могут загружать в систему любые файлы, выгружать из нее конфиденциальные данные и запускать какие-либо команды для дальнейшего заражения.
По словам руководителя группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрея Ковтуна, для убедительности злоумышленники используют логотипы университетов и ссылаются на какого-либо известного сотрудника вуза.
Эксперт назвал несколько признаков, по которым можно определить вредоносную рассылку. Например, мошенниками часто используется классический прием спамеров – исполняемый файл с двойным расширением вроде pdf.exe.
"Во-первых, адрес, с которого пришло сообщение, часто не имеет отношения к университету. Во-вторых, несвязность текста наводит на мысль, что это автоматический перевод с другого языка – то, чего, скорее всего, не допустит представитель вуза", – пояснил Ковтун.
В свою очередь, руководитель группы исследования угроз Positive Technologies Денис Кувшинов напомнил стандартные правила кибергигиены: не переходить по подозрительным ссылкам, которые приходят в мессенджеры, на электронную почту, не открывать вложения, а также учитывать факт социальной инженерии.
Также менеджер продукта компании R-Vision Даниил Бородавкин отметил важность своевременного обновления прикладных программ и запрета приема электронных писем с вредоносными файлами. Специалист посоветовал пользоваться почтовыми фильтрами, песочницами и антивирусами.
Ранее Сбер предупредил о мошеннической схеме, в рамках которой у клиентов выманивают средства под видом акции сервиса "СберСпасибо". Мошенники предлагают клиентам заранее внести на карту больше средств якобы для получения бонусов. Затем у жертв выманивают номер карты и вводят на одном из сервисов переводов и платежей.
Также сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма с требованием погасить задолженность перед Федеральной службой судебных приставов. Злоумышленники создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.
До этого злоумышленники предлагали россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Они начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах и предлагать пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис.
"Московский патруль": десятки московских студентов стали жертвами мошенника
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