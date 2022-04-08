Россиянам рассказали о способах кражи личных данных

Фото: depositphotos/VitalikRadko
По итогам IV квартала 2022 года 73% инцидентов заканчивались утечками личных данных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.
Специалисты предупредили, что злоумышленники начали проявлять больший интерес к личным, а не корпоративным устройствам. Это объясняется тем, что с массовым переходом на удаленку нужные мошенникам данные чаще оказываются на персональных гаджетах.
Консультант по информационной безопасности центра экспертизы компании R-Vision Максим Струпинский уточнил, что чаще всего распространяется шпионское ПО с помощью фишинговых рассылок по электронной почте и в социальных сетях. Мошенники под разными предлогами стараются побудить пользователя перейти по ссылке или скачать файл.
Помимо этого, злоумышленники активно используют для атак популярные инфоповоды. В частности, киберпреступники распространяли вредоносную программу Dridex под видом сериала "Игра в Кальмара". Специалисты компании Positive Technologies выявили большое количество таких электронных писем. Россиянам предлагалось скачать файл для получения доступа к новому сезону. Прикрепленный документ содержал вирус, который после активации приводил к скачиванию и установке Dridex на устройство. Программа крала учетные данные пользователя.
В свою очередь, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов отметил популярность мошеннических call-центров. Злоумышленники представляются якобы сотрудниками правоохранительных органов и выманивают данные и деньги абонентов.
Ранее руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко предупредил о мошенничестве с подключением карт к Apple Pay. Эксперт пояснил, что мошенничество заключается в том, что людям обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Злоумышленники предлагают некий банк, который не попал под санкции. В свою очередь, людей просят прислать сумму в размере до 1 500 рублей якобы за выпуск карты, а также скан паспорта и прописки. По словам Пащенко, в данной ситуации страшно не столько потерять деньги, сколько предоставить мошенникам личные данные.
Подростков нужно оградить от киберпреступников – Петр Толстой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: