Россиянам рассказали о способах кражи личных данных

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По итогам IV квартала 2022 года 73% инцидентов заканчивались утечками личных данных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.

Специалисты предупредили, что злоумышленники начали проявлять больший интерес к личным, а не корпоративным устройствам. Это объясняется тем, что с массовым переходом на удаленку нужные мошенникам данные чаще оказываются на персональных гаджетах.

Консультант по информационной безопасности центра экспертизы компании R-Vision Максим Струпинский уточнил, что чаще всего распространяется шпионское ПО с помощью фишинговых рассылок по электронной почте и в социальных сетях. Мошенники под разными предлогами стараются побудить пользователя перейти по ссылке или скачать файл.

Помимо этого, злоумышленники активно используют для атак популярные инфоповоды. В частности, киберпреступники распространяли вредоносную программу Dridex под видом сериала "Игра в Кальмара". Специалисты компании Positive Technologies выявили большое количество таких электронных писем. Россиянам предлагалось скачать файл для получения доступа к новому сезону. Прикрепленный документ содержал вирус, который после активации приводил к скачиванию и установке Dridex на устройство. Программа крала учетные данные пользователя.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов отметил популярность мошеннических call-центров. Злоумышленники представляются якобы сотрудниками правоохранительных органов и выманивают данные и деньги абонентов.

Ранее руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко предупредил о мошенничестве с подключением карт к Apple Pay. Эксперт пояснил, что мошенничество заключается в том, что людям обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Злоумышленники предлагают некий банк, который не попал под санкции. В свою очередь, людей просят прислать сумму в размере до 1 500 рублей якобы за выпуск карты, а также скан паспорта и прописки. По словам Пащенко, в данной ситуации страшно не столько потерять деньги, сколько предоставить мошенникам личные данные.