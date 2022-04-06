Россиянам рассказали, как можно удалить личные данные из интернета

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Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев рекомендовал не пытаться найти себя в базах, где публикуют личную информацию, с помощью ФИО или номера телефона. Об этом сообщает газета "Известия".
Он подчеркнул, что таким образом человек только верифицирует данные для мошенников.
Отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия либо без законных оснований является правонарушением. Потому лучшим способом станет обратиться напрямую к владельцам сайта. Более того, взлом электронной почты или аккаунта в социальных сетях и кража данных – это уже уголовное преступление. Расследованием в этом случае занимается Следственный комитет.
Помимо этого, эксперт рекомендует проверять актуальность антивирусной защиты устройств и не посещать ненадежные сайты. Кроме того, при оплате товаров и услуг необходимо пользоваться только инфраструктурой онлайн-магазина и не переводить средства на личные счета продавца.
По словам специалиста, гражданам следует внимательно относиться к переходу по ссылкам из разных источников, особенно если за этим следует просьба ввести свои персональные данные или данные платежных карт.
Ранее специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что хранение личных данных на рабочем компьютере может скомпрометировать безопасность устройства.
Загрузка личной информации на рабочий ПК является уязвимостью, которой способны воспользоваться хакеры. Для этого им достаточно подбросить вредоносный файл через электронную почту или внешний накопитель.
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