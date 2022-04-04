Названы приложения, в которые опасно заходить с включенным VPN

12:23
Фото: depositphotos/pressmaster
Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, в какие приложения опасно заходить с включенным VPN. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Лучше отключить VPN, когда нужно зайти в электронную почту, особенно в которой много рабочей и личной переписки. Она может содержать логины и пароли от сайтов, данные о местоположении, сведения о банковских картах, планах клиента, крупных покупках", – отметил специалист.
Самойленко подчеркнул, что бесплатные сервисы VPN могут собирать такие данные и продавать их третьим лицам. Также он рекомендовал выключать VPN при входе в онлайн-банк.
"Здесь риски уже гораздо выше, чем просто попадание в мошеннические базы данных", – подчеркнул Самойленко, добавив, что мошенники через VPN могут перевести пользователя на поддельный сайт, где клиент введет логин и пароль, а затем останется без денег.
Помимо этого, эксперт рекомендовал не использовать VPN для соцсетей, в которых есть много личных сведений, при вызове такси, заказе продуктов и товаров.
Ранее в компании по кибербезопасности Angara Security предупредили, что при оплате через непроверенный VPN на сайтах с аббревиатурой http в адресной строке платежные данные – пароли, логины и реквизиты банковских карт – могут быть получены провайдером VPN. По словам экспертов, если оплата происходит через ресурсы с http с включенным недоверенным VPN, то трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера.
Введение для пользователей ответственности за использование VPN бесперспективно – Хинштейн
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