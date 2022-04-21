В Мосгазе напомнили правила безопасности в преддверии майских праздников

10:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Мосгазе напомнили о правилах безопасности при использовании газа перед началом дачного сезона и в преддверии майских праздников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Основное правило использования газового оборудования – человеку, планирующему провести вне дома больше суток, необходимо перекрыть краны на газовых приборах и перед ними.
При этом столичные газовики призывают горожан быть внимательными и не закрывать краны на общедомовых газовых стояках, поскольку это приведет к отключению всех потребителей газа данного стояка. Особенно это касается жителей первых этажей, в чьих квартирах может быть установлен общедомовой газовый кран. Его перекрытие не только оставит без газа соседей, но и создаст риск возникновения аварийной ситуации.
Горожанам, решившим провести выходные дома и заняться генеральной уборкой, также стоит запомнить несколько простых правил. В частности, мыть газовую плиту стоит не раньше чем через час после готовки, чтобы она успела остыть. При этом важно не допускать попадания воды и моющего средства внутрь дверцы духовки. Губку при уборке стоит использовать не мокрую, а влажную. Предварительно ее необходимо отжать. Применять абразивные чистящие средства в Мосгазе не рекомендуют.
В ходе уборки можно снять рассекатели, протереть их и высушить. Однако их посадочное место убирать можно только сухой тряпкой. Газовый шланг-подводку мыть и вовсе опасно. Также нельзя двигать плиту без присмотра специалистов. Все это может привести к нарушению герметичности соединений.
В Мосгазе напомнили, что, согласно паспорту газовой плиты, посуда на конфорках должна быть соответствующая. Это одна из причин, по которой конфорки сделаны разного размера. Рекомендуемый объем сковородок и кастрюль нередко указывают в паспорте прибора, хотя нетрудно определить его и визуально.
Календарь работы служб газового хозяйства столицы в период майских праздников будет дополнительно размещен на сайте Мосгаза, а также в официальном телеграм-канале ведомства.
При появлении запаха газа в помещении или на улице, возникновении аварийной ситуации на газовом оборудовании или газопроводах необходимо позвонить в аварийную диспетчерскую Мосгаза по номеру 104 или 112 (добавочный 4). По общим вопросам, а также в случае необходимости выполнения сервисных услуг в столичном газовом хозяйстве, необходимо обращаться на горячую линию +7 (800) 700-71-04.
Также в Мосгазе напомнили о повышении активности мошенников, представляющихся сотрудниками ведомства, традиционно отмечаемом весной. Для защиты от злоумышленников москвичам рекомендуют спрашивать у специалиста удостоверение и уточнять информацию о проверке по номеру 104. В ведомстве подчеркнули, что газовики, проводящие плановую проверку, одеты в форму темно-синего цвета с оранжевой надписью "Мосгаз" на спине, приходят по одному и не оказывают платных услуг.
В начале января был опубликован график планового технического обслуживания газового оборудования в столице на текущий год. Узнать точную дату визита сотрудника Мосгаза горожане могут в специальном сервисе на сайте предприятия или с помощью телеграм-бота.
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