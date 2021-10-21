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Москва 24

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Общество

03:41

Россиян предупредили о новых схемах мошенников, представляющихся сотрудниками ЖКХ

общество ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников управляющих компаний и аварийных служб, рассказал юрист Вячеслав Балдин.

По его словам, злоумышленники ходят по квартирам и предлагают поставить поддельные газоанализаторы, якобы позволяющие избежать взрыва бытового газа. Чаще всего, объяснил эксперт, жильцам предлагают купить эти приборы, убеждая, что не требуется специальная установка, а можно просто подвесить его над плитой.

"Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передается на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация", – приводит слова юриста РИА Недвижимость.

Балдин напомнил, что в Москве этим занимается Мосгаз, а в регионах – местный оператор, информацию о котором можно узнать в администрации того или иного населенного пункта.

Кроме того, рассказал эксперт, псевдосотрудники управляющих компаний и аварийных служб предлагают гражданам купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. По словам Балдина, суть обмана заключается в том, что для демонстрации необходимости такого фильтра, злоумышленники заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, под воздействием которого вода меняет цвет.

"Проверкой качества воды занимается Роспотребнадзор и Водоканал. Важно знать, что эта процедура проходит не в квартире, а на входе водопровода в дом. <...> Кроме того, настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры", – отметил он.

Еще одна распространенная схема мошенничества, подчеркнул Балдин, когда к собственнику приходят якобы сотрудники управляющей компании и предлагают под видом федеральной программы проверить окна, чтобы в дальнейшем их заменить. Юрист отметил, что в большинстве случаев жильцам установят стеклопакеты сомнительного качества по завышенной цене.

Ранее в столичном департаменте ЖКХ призвали москвичей использовать только официальные сайты коммунальных компаний и указанные там аккаунты в соцсетях, чтобы не стать жертвой мошенников..

В ведомстве отметили, что в последнее время возросло количество мошеннических сайтов, которые выдают себя за Мосгаз, Мосэнергосбыт, Мосэнерго или МОЭК.

Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за работников ЖКХ

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