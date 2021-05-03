Москвичей предостерегли от лжесотрудников коммунальных служб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице участились случаи, когда мошенники под видом сотрудников коммунальных служб, обманывают москвичи, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он предупредил, что сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, если не возникла аварийная ситуация.

"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это мошенники", – сказал Бирюков.

По его словам, часто бывает, что в квартиры пенсионеров или пожилых людей приходят злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб. В частности, они предлагают услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит. При этом часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

Бирюков напомнил, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит.

Ранее специалисты Group-IB рассказали о новом способе обманывать туристов с помощью Telegram-ботов. Злоумышленники разрабатывают Telegram-ботов и генерируют фишинговые страницы, которые полностью дублируют сайты реальных сервисов. Через форму оплаты жертва сама переводит средства мошенникам.