Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиян предупредили о фальшивых объявлениях о коммунальных услугах в подъездах жилых домов, сообщает РИА Новости.
Начальник управления внутридомового газового оборудования "Мосгаза" Сергей Василенко рассказал, что объявления мошенников, как правило, отличаются громкими заголовками. Эксперт обратил внимание, что настоящие компании из сферы ЖКХ, рассказывая об услугах, никогда не применяют в своих объявлениях принудительный тон и не угрожают штрафами.
Также управляющие компании и городские службы используют для информирования жителей дома специальные стенды. Сами объявления печатаются на бумаге с логотипом. В них есть справочные телефоны и адреса официальных сайтов компаний.
Эксперт посоветовал россиянам проверять всю указанную в объявлениях информацию на таких сайтах и в личных онлайн-кабинетах потребителей коммунальных услуг.
Ранее полиция Москвы объяснила, почему в столице участились случаи телефонного мошенничества. По мнению правоохранителей, существенную роль в данной тенденции сыграла неэффективная работа служб безопасности банков.
В ГУ МВД добавили, что зачастую банки не принимают должных мер реагирования на случаи несанкционированных денежных транзакций. В кредитных организациях не проводят полноценные проверки, а фиксируют нарушения и передают материалы в правоохранительные органы.
По данным полиции, подразделения МВД проверяют 35 тысяч сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка. В МВД отмечают, что большая часть платежных действий носит законный характер.
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