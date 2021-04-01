Полиция Москвы объяснила рост числа случаев телефонного мошенничества

18:28
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Полиция Москвы объяснила, почему в столице участились случаи телефонного мошенничества. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по городу.
По мнению правоохранителей, существенную роль в данной тенденции сыграла неэффективная работа служб безопасности банков.
"Имеют место факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов, по которым приняты меры в соответствии с законом", – добавили в полиции.
В ГУ МВД добавили, что зачастую банки не принимают должных мер реагирования на случаи несанкционированных денежных транзакций. В кредитных организациях не проводят полноценные проверки, а фиксируют нарушения и передают материалы в правоохранительные органы.
По данным полиции, подразделения МВД проверяют 35 тысяч сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка. В МВД отмечают, что большая часть платежных действий носит законный характер.
"Сбербанку ничего не известно о сомнительных транзакциях, находящихся в распоряжении ГУ МВД по городу Москве. Банк такие сведения в адрес ГУ МВД не направлял", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбербанка.
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский ранее назвал эффективным способом защиты от телефонных мошенников блокировку входящих звонков от неизвестных номеров. Кроме того, на устройство можно установить приложение-определитель.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: