Полиция Москвы объяснила рост числа случаев телефонного мошенничества

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Полиция Москвы объяснила, почему в столице участились случаи телефонного мошенничества. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по городу.

По мнению правоохранителей, существенную роль в данной тенденции сыграла неэффективная работа служб безопасности банков.

"Имеют место факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов, по которым приняты меры в соответствии с законом", – добавили в полиции.

В ГУ МВД добавили, что зачастую банки не принимают должных мер реагирования на случаи несанкционированных денежных транзакций. В кредитных организациях не проводят полноценные проверки, а фиксируют нарушения и передают материалы в правоохранительные органы.

По данным полиции, подразделения МВД проверяют 35 тысяч сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка. В МВД отмечают, что большая часть платежных действий носит законный характер.

"Сбербанку ничего не известно о сомнительных транзакциях, находящихся в распоряжении ГУ МВД по городу Москве. Банк такие сведения в адрес ГУ МВД не направлял", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбербанка.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский ранее назвал эффективным способом защиты от телефонных мошенников блокировку входящих звонков от неизвестных номеров. Кроме того, на устройство можно установить приложение-определитель.

