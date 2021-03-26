Госдума поддержала предложение ЦБ ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал предложение Центрального банка России (ЦБ) ужесточить наказание за телефонное мошенничество. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, данный вид мошенничества достиг огромных масштабов.

"Самое главное, с развитием цифровых технологий этот вид мошенничества будет только разрастаться, поставить довольно жесткие барьеры на его пути просто необходимо, поэтому предложение Центрального банка адекватно", – уточнил представитель партии "Справедливая Россия".

Емельянов отметил важность появления такой инициативы. В дальнейшем решится, делать ли отдельную часть статьи или же целую статью.

Ранее СМИ сообщали, что ЦБ предложил внести телефонное мошенничество в Уголовный кодекс РФ под статью УК "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по статье составит 10 лет лишения свободы.

Накануне эксперты Банка России подготовили доклад об основных типах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019–2020 годах, в котором рассказали о том, как обезопасить себя от мошенников. Специалисты рекомендуют установить и своевременно обновлять антивирусные программы на всех используемых устройствах.