ЦБ дал советы, как не стать жертвой мошенников

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Эксперты Банка России подготовили доклад об основных типах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019–2020 годах, в котором рассказали о том, как обезопасить себя от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты рекомендуют установить и своевременно обновлять антивирусные программы на всех используемых устройствах.

"Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим средствам. Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне", – говорится в докладе.

Также в ЦБ напомнили, что не стоит перезванивать по неизвестным номерам телефона и переходить по сомнительным ссылкам. Даже если телефон кажется надежным, а ссылка верной, их необходимо тщательно сверять с номерами по справочнику и доменами официальных сайтов.

Если вам пришло СМС с просьбой подтвердить покупку, а затем раздается звонок от якобы ошибшегося номером человека, который просит продиктовать ему код, ни в коем случае нельзя этого делать. В ЦБ пояснили, что таким образом мошенники пытаются выманить код либо для списания денег с вашего счета, либо для того, чтобы оформить вам подписку на платный сервис.

"Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую", – посоветовали в регуляторе.

Кроме того, эксперты напомнили о самой распространенной схеме обмана, когда мошенник звонит от имени службы безопасности банка, пытаясь узнать ваши личные данные. В случае поступления такого звонка в ЦБ рекомендуют положить трубку и немедленно перезвонить в банк по номеру телефона, который указан на вашей карте или на официальном сайте учреждения.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, просящих деньги на борьбу с мошенниками. Злоумышленники, представляясь сотрудниками СК, просят перечислять на указанные ими счета деньги с целью выявления преступников. В СК призвали граждан сообщать о подобных случаях мошенничества в правоохранительные органы.

