Россиян предупредили о мошенниках, просящих деньги на борьбу с мошенниками

19:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России участились случаи мошенничества со стороны лжесотрудников СК, рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ. Соответствующие жалобы в ведомство стали поступать от граждан с начала этого года.
Уточняется, что злоумышленники, представляясь сотрудниками СК, вводят жертв в заблуждение. Во время телефонного разговора они просят перечислять на указанные ими счета деньги с целью выявления преступников.
"Лжеофицеры убеждают граждан в том, что, как только они перечислят денежные средства, выявить мошенников станет проще, так как при снятии денежных средств со счетов их данные становятся видны сотрудникам правоохранительных органов. При этом телефонные мошенники после завершения "спецоперации" обещают вернуть гражданам их денежные средства", – сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что совершить исходящий звонок с телефона доверия ведомства невозможно, поскольку он принимает только входящие вызовы.
В СК призвали граждан сообщать о подобных случаях мошенничества в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что россиян повторно атакуют телефонные мошенники, пытаясь получить доступ к банковским картам жертв. В ходе первой атаки злоумышленники получили персональные данные граждан. Теперь они выпытывают недостающий код подтверждения и стараются добиться переадресации всех СМС на собственный номер.
Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах
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